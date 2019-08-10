Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Россия

"Слишком много вранья"

 Комментарии
 Мария Горковская 
"Слишком много вранья"
Авторское право
REUTERS/Tatyana Makeyeva
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Тысячи людей вновь вышли на столичные улицы, чтобы потребовать проведения честных выборов в Мосгордуму. Это уже пятая подобная акция за последние недели. Полиция насчитала 20 тыс. участников, "Белый счетчик" - около 50 тысяч.

Митинг на проспекте Сахарова согласован властями - в отличие от двух предыдущих, на которых были задержаны сотни людей. На этой неделе ЦИК отказал в регистрации на выборы целому ряду независимых кандидатов. По надуманным причинам, уверены манифестанты.

Я хочу быть вместе со своими людьми, с москвичами, я возмущен произволом властей и полиции.
Антон Черняк (Шило)
группа "Кровосток"

Ранее стало известно, что мэрия запретила выступать на акции некоторым популярным музыкантам. Многие все равно пришли.

Слишком много вранья и много насилия. Это как-то уже зашкаливает.
Леонид Парфенов
журналист

Непосредственно перед манифестацией полиция задержала незарегистрированного кандидата Любовь Соболь. Момент своего задержания она сняла на видео. В МВД заявили, что сделано это по просьбе самих же организаторов митинга: она якобы готовила провокации.

Владивосток, Иркутск, Казань, Краснодар. Митинги в поддержку столичной акции проходят в регионах. На несанкционированных пикетах солидарности с Москвой в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону задержаны свыше 60 человек.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube