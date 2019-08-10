"Слишком много вранья"

Тысячи людей вновь вышли на столичные улицы, чтобы потребовать проведения честных выборов в Мосгордуму. Это уже пятая подобная акция за последние недели. Полиция насчитала 20 тыс. участников, "Белый счетчик" - около 50 тысяч.
Митинг на проспекте Сахарова согласован властями - в отличие от двух предыдущих, на которых были задержаны сотни людей. На этой неделе ЦИК отказал в регистрации на выборы целому ряду независимых кандидатов. По надуманным причинам, уверены манифестанты.
Ранее стало известно, что мэрия запретила выступать на акции некоторым популярным музыкантам. Многие все равно пришли.
Непосредственно перед манифестацией полиция задержала незарегистрированного кандидата Любовь Соболь. Момент своего задержания она сняла на видео. В МВД заявили, что сделано это по просьбе самих же организаторов митинга: она якобы готовила провокации.
Владивосток, Иркутск, Казань, Краснодар. Митинги в поддержку столичной акции проходят в регионах. На несанкционированных пикетах солидарности с Москвой в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону задержаны свыше 60 человек.