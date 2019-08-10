Радиационный фон в окрестностях Северодвинска нормализовался

Радиационный фон в Северодвинске после взрыва на военном полигоне почти в два раза превышал максимально допустимые показатели, но остается нормальным.

Об этом 8 августа говорилось в сообщении на сайте администрации города, которое затем было удалено.

В четверг при взрыве на военном полигоне в селе Нёнокса под Северодвинском в Архангельской области во время испытания жидкостного реактивного двигателя погибли 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.

По мнению пресс-секретаря "Гринпис Россия" Константина Фомина, опасения вызывает не достаточно ответственное отношение в индустрии к радиоактивным отходам.

Я бы конечно не сравнивал это с Чернобылем. Но в целом сейчас в России есть большая проблема с ответственным отношением к радиоактивным отходам. Но в целом здесь не так важно, произойдет ли какая-то авария с реактором или это будет, допустим, потеря радиоактивных отходов или их попадание в реку. Потому что здесь важно, как в целом индустрия относится к безопасности Константин Фомин пресс-секретарь "Гринпис Россия"

В пятницу специально созданная чрезвычайная комиссия под руководством губернатора Архангельской области Игоря Орлова заявила, что не выявила превышения нормального уровня радиационного фона в воздухе, почве и воде в регионе после ЧП.

Ранее сообщалось, что в четверг в Северодвинске в течение получаса фиксировался повышенный уровень радиации - датчики станций измерения показывали 2 микрозиверта в час при аварийном уровне в 0,6 микрозивертов в час. При этом, по данным администрации, вскоре уровень резко снизился, опасности такой скачок показателей для населения не представлял.