Маттео Сальвини отправился в "пляжный тур"

После громкого заявления вице-премьера Италии и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини о развале правящей коалиции с "Движением 5 звезд" и призыва к проведению досрочных выборов в парламент, политик отправился в двухнедельный "пляжный тур" по побережью в поисках дополнительной поддержки электората. Но не всем отдыхающим нравится идея использовать курорты в качестве политической арены.
По результатам последних опросов, рейтинг "Лиги" составляет около 39%, тогда как партия "Движение 5 звезд" за последний год потеряла поддержку половины своих сторонников и сейчас ее готовы поддержать около 15% итальянцев.
Итальянский парламент может на следующей неделе прервать летние каникулы, чтобы проголосовать по вопросу о доверии правительству. Окончательное решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов — за президентом страны Серджо Маттареллой.