На границе Газы ликвидированы боевики

Израильские военные ликвидировали группу палестинских боевиков, пытавшихся пересечь границу сектора Газа.

В армейской пресс-службе пояснили, что четверых вооруженных людей заметили при помощи камер слежения.

Как только один из них попытался залезть на забор, израильтяне открыли огонь. По их словам, в ходе короткой перестрелки боевики оказали сопротивление.

На телах погибших, которые были одеты в разнотипный камуфляж, найдены автоматы АК-47 и гранатомет РПГ.

Ни одна их террористических группировок не признала в ликвидированных боевиках своих членов.

Мы считаем ХАМАС ответственным за любые насильственные действия с территории сектора Газа вне зависимости от того, кто их совершает - боевики ХАМАС или других организаций. Мы ожидаем, что ХАМАС, если оно не стоит за такими событиями, будет их предотвращать Йонатан Конрикус один из руководителей армейской пресс-службы

Официальной позиции палестинских властей по инциденту нет.