На границе Газы ликвидированы боевики

Израильские военные ликвидировали группу палестинских боевиков, пытавшихся пересечь границу сектора Газа.
В армейской пресс-службе пояснили, что четверых вооруженных людей заметили при помощи камер слежения.
Как только один из них попытался залезть на забор, израильтяне открыли огонь. По их словам, в ходе короткой перестрелки боевики оказали сопротивление.
На телах погибших, которые были одеты в разнотипный камуфляж, найдены автоматы АК-47 и гранатомет РПГ.
Ни одна их террористических группировок не признала в ликвидированных боевиках своих членов.
Официальной позиции палестинских властей по инциденту нет.