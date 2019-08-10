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Китай

Китай прошёл испытание тайфуном "Лекима"

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 Ольга Кепински  и TASS, REUTERS
Китай прошёл испытание тайфуном "Лекима"
Авторское право
رويترز
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По крайней мере 13 человек стали жертвами и 16 пропали без вести в результате обрушившегося на восток Китая тайфуна "Лекима".

Третий по силе за всю историю наблюдений циклон приняла на себя провинция Чжэцзян. По данным на утро субботы от удара стихии в разной степени пострадали более 3 млн человек, свыше 1 млн жителей эвакуированы, разрушено не менее 200 жилых домов, еще более 3 тыс. зданий нанесен различный ущерб.

Скорость ветра в момент достижения тайфуном восточного побережья страны составляла порядка 50 м/с. Сильнейший циклон парализовал транспортное сообщение в провинции.

Удар стихии почувствовал на себе и Шанхай. Из прибрежных районов эвакуированы более 250 тыс. человек. Отменены многие внутренние и международные рейсы. Временно приостановлено движение скоростных поездов.