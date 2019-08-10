Норвегия: стрельба в мечети

В Норвегии неизвестный открыл огонь в одной из мечетей в пригороде Осло в субботу вечером. По данным полиции, один человек получил лёгкие ранения, он был доставлен в больницу. Нападавшего, который был в шлеме и бронежилете, задержали на месте преступления находившиеся в мечети люди ещё до прибытия полиции. Его личность к настоящему времени установить не удалось, известно лишь, что это «белый молодой человек». Следствие выясняет, имелись ли у него сообщники, но, по предварительным данным, он действовал один. К месту происшествия были направлены подразделения полиции и бригады скорой помощи. Власти призвали местных жителей не выходить на улицы. Ранее в этой мечети были усилены меры безопасности – после того, как в мечетях Новой Зеландии были застрелены 50 человек.