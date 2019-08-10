Пелота — родоначальник футбола?

Древняя (относящаяся к доколумбовой эпохе) игра пелота возродилась в Мехико, где десятки любителей этого ритуального вида спорта собираются на первой построенной в наше время площадке для игры в него.

Поле для пелоты составляет 40х5 метров. Игроки делятся на две команды по пять человек в каждой. Их задача забить тяжелый каучуковый мяч в отверстие на стене. И делать это можно только бедрами. Чтобы обезопасить себя от травм, игроки оборачивают таз тканью и замшей.

Современная версия игры также известна как улама, и вес мяча отличается по группам: 2,8 кг для мужчин, 2,4 кг для женщин и 1,5 кг для детей.