На акции в Москве задержаны более 200 человек: онлайн-трансляция

В субботу в Москве прошел согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов. Он стал самым массовым за это лето. По данным «Белого счетчика», на митинге собрались 50-60 тысяч человек. Полиция говорит о 20 тысячах участников.
После митинга демонстранты переместились в центр города, к администрации президента. На «прогулку» по Китай-городу людей позвал начальник штаба Ивана Жданова Борис Золотаревский. Несогласованная акция обернулась массовыми задержаниями
- В Москве уже задержаны более 200 человек. В основном задержания проходили после митинга, на несогласованной акции в районе Китай-города.
За сутки до митинга анонимный Telegram-канал опубликовал персональные около 3 тысяч человек, в том числе задержанных во время протестов в Москве 27 июля и 3 августа. Канал называет эту таблицу "базой сторонников Навального".
За несколько дней до акции появилась новость о том, что мэрия запретила выступать на митинге нескольким артистам, в том числе Face, IC3PEAK и "Кровостоку". Московские власти объяснили это тем, что согласовывать выступления артистов необходимо за месяц-полтора и изменения условий акции в одностороннем порядке невозможно. Позже организаторы подтвердили, что музыканты все-таки поднимутся на сцену.
На прошлой неделе мэрия также предложила провести митинг на проспекте Сахарова, но тогда организаторы акции отказались, заявив, что власти пытаются превратить эту улицу в гетто для оппозиции.
На этой неделе ЦИК отказал в регистрации на выборы Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, Илье Яшину и ряду других кандидатов.
Как и на прошлой неделе, одновременно с митингом оппозиции московские власти организовали музыкальный фестиваль в Парке Горького Meat & Beat. Объявлено о нем было всего за несколько дней до самого мероприятия.
За сутки до митинга столичная полиция выпустила заявление: "Несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные лица в сети Интернет призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города. Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом".