На акции в Москве задержаны более 200 человек: онлайн-трансляция

В субботу в Москве прошел согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов. Он стал самым массовым за это лето. По данным «Белого счетчика», на митинге собрались 50-60 тысяч человек. Полиция говорит о 20 тысячах участников.

После митинга демонстранты переместились в центр города, к администрации президента. На «прогулку» по Китай-городу людей позвал начальник штаба Ивана Жданова Борис Золотаревский. Несогласованная акция обернулась массовыми задержаниями