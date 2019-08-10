Обвинённый в торговле людьми финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка, об этом сообщили местные СМИ. Он был арестован месяц назад по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и склонении их к проституции. Тело 66-летнего финансиста было обнаружено в субботу утром в тюремной камере, где он дожидался судебного процесса.

В 2008 году Эпштейн уже обвинялся в растлении малолетних. Пойдя на сделку со следствием, он провёл тогда в тюрьме 13 месяцев и выплатил компенсации пострадавшим. Многие расценили этот приговор как слишком мягкий. Новые обвинения против Эпштейна выдвинули две из его жертв, одной из которых было 14 лет, когда она подверглась домогательствам. Ещё десятки женщин также дали на него показания в связи с расследованием. В распоряжении следствия оказалось и большое количество компрометирующих фотографий, обнаруженных при обысках в особняках миллиардера. За преступления, в которых он обвинялся, ему грозило 45 лет тюрьмы. Сам он виновным себя не признал.