Протесты в Гонконге не утихают

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов, заблокировавших дороги в районе Тайвай во вторник. В тот же день несколько сотен манифестантов проследовали маршем по улицам северного пригорода Тай По. Массовые протесты, продолжающиеся в Гонконге, вызвали здесь сильнейший за последние десятилетия кризис. Их причиной стала попытка властей внести поправки в закон об экстрадиции, позволявшие выдачу обвиняемых на материковый Китай. Глава администрации сняла законопроект с повестки дня, но теперь протестующие добиваются её отставки.

– Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции умер – говорит один из демонстрантов. – Отлично, но она не произнесла слово «отклонён», и не скажет его. Прошло уже два месяца, но она так его ни разу и не сказала. А в интернете я видел, как она говорит в Законодательном совете Гонконга, что законопроект по-прежнему остаётся. Вот поэтому мы собираемся здесь.

Акция протеста уже второй день проходит и в международном аэропорту. Сотни демонстрантов в чёрных футболках сидят здесь на полу, стремясь привлечь внимание иностранных туристов к происходящим в городе событиям. При этом активисты пообещали не препятствовать работе аэропорта и ничего не ломать.