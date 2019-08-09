Компания Uber несет рекордные убытки. $5,2 млрд против $878 млн за аналогичный период прошлого года. При этом выручка сервиса увеличилась, но меньше, чем ожидалось – всего на 14%.

Аналитики связывают пятикратный рост убытков компании с первичным размещением акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. IPO стало крупнейшим за последние пять лет, но при этом грозит оказаться самым провальным. Торги открылись по цене ниже, чем цена объявленного выхода компании на рынки. Стоимость акций держится в районе $40 вместо ожидаемых при выходе на биржу $45.