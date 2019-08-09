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Тунис

Тунис: гей идет в президенты

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 Ирина Александрова 
Тунис: гей идет в президенты
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Неслыханная вещь для арабского мира. Открытый гей, 48-летний адвокат Мунир Баатур официально подал заявку на участие в президентских выборах в Тунисе. В стране, где согласно опросам, лишь семь процентов населения считают приемлемыми гомосексуальные отношения, не просто говорить о своей сексуальной ориентации. В 2013 году Баатур провел за решеткой три месяца из-за того, что он гей. Год спустя после тюремного заключения политик создал тунисскую ассоциацию по защите представителей ЛГБТ.

По словам Баатура, он намерен бороться за права гомосексуалов, которые в Тунисе подвергаются преследованиям. "Прежде всего речь идет об отмене 230 статьи Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за однополые связи", - говорит Баатур.

Тридцать первого августа станет известно, будет ли официально зарегистрирована кандидатура Баатура. Президентские выборы в Тунисе пройдут 15 сентября.