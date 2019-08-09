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Китай

Супертайфун надвигается на Китай

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 Мария Сашинская 
Супертайфун надвигается на Китай
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Красный, самый высокий уровень опасности объявила метеорологическая служба Китая. Супертайфун "Лекима" подходит к провинции Чжэцзян на восточном побережье страны. Синоптики сообщают, что тайфун может так же пройти и по территории Шанхая, где ожидаются порывы ветра скоростью до 160 км в час. Экстренные службы готовятся эвакуировать из прибрежных районов около 16 тыс. человек. На соседнем острове Тайвань отменено авиасообщение. "Лекима" станет девятым и одним из самых мощных тайфунов в этом сезоне.