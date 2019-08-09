Ричард Гир навестил беженцев

Американский актер Ричард Гир, проводящий отпуск в Европе, привез продукты и питьевую воду на испанское спасательное судно Open Arms. Оно неделю с лишним дрейфует в центральном Средиземноморье, ожидая, когда какая-либо европейская страна согласится принять находящихся на борту беженцев; их - более 120.

Гость судна призвал дать беженцам шанс на новую жизнь: "Люди, которых вы видите здесь, на борту судна, живы только благодаря помощи Open Arms, работе, которую ведет эта организация. Сегодня самое важное для них - добраться до безопасного порта, сойти на берег и начать новую жизнь. Им нужно, чтобы о них позаботились, чтобы начать наконец жить".

На борту яхты, доставившей актера к судну, висел плакат с надписью "Вы не одни". Страны ЕС тем временем спорят о том, кому брать мигрантов. Географически судно ближе всего к Италии и Мальте. Представители Open Arms назвали сложившуюся ситуацию позором.