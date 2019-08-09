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Годовщина бомбардировки Нагасаки

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 Мария Горковская 
Годовщина бомбардировки Нагасаки
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В 11 часов 2 минуты над Нагасаки раздается колокольный звон. С последним ударом город погружается в тишину. Именно в это время 9 августа 1945 года США сбросили на Нагасаки атомную бомбу.

Япония - единственная в мире страна, испытавшая на себе ужас боевого применения ядерного оружия.

До конца своих дней я буду выступать за запрет ядерного оружия. Только так мы можем почтить память 200 тысяч жителей Хиросимы и Нагасаки, которые погибли 74 года назад.
Йосиро Ямаваки
выживший после бомбардировки Нагасаки

В свою очередь, мэр города призвал правительство страны подписать международный договор о запрещении ядерного оружия, который был принят в июле 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В траурной церемонии приняли участие сотни людей, в том числе премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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