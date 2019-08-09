Экс-президенту Киргизии предъявили обвинения

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в коррупции. Об этом сообщил адвокат политика, уточнив, что его подзащитный помещён в СИЗО до 26 августа.
Москва внимательно наблюдает за ситуацией, но задержание Атамбаева - внутреннее дело Киргизии, сказал премьер-министр России, прибывший в Бишкек для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.
В ночь на пятницу на центральную площадь столицы вышли сотни демонстрантов с требованием отстранить от власти дейстующего главу государства Сооронбая Жээнбекова. Митинг был разогнан правоохранителями.
Как сообщают СМИ, в настоящий момент обстановка в Бишкеке спокойная.
Ранее экс-президент сдался властям в результате спецоперации, которая длилась почти сутки.
Во время осады резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш сторонники политика оказали сопротивление. В столкновениях погиб один боец спецназа. Около ста человек пострадали.