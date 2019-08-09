Сальвини устал слышать "нет"

Не иначе как "политическим землетрясением" называют происходящее в Италии СМИ и аналитики. Причина тому - заявлении вице-премьера о том, что стране нужны досрочные выборы, так как "правящая коалиция утратила работоспособность".
Входящая в неё партия "Лига" под руководством Маттео Сальвини считается лидером общественного мнения. В то время как её партнер по коалиции - движение "Пять звёзд" - рискует понести ощутимые потери, если выборы состоятся.
Кажется, лопнуло терпение у итальянского премьера, который большую часть своего годичного мандата посвятил улаживанию споров между двумя партиями. Джузеппе Конте выступил с резкой критикой в адрес Сальвини.
Ответственность за политический кризис в стране на главу МВД возложил и лидер популистского движения "Пять звёзд" Луиджи Ди Майо.
Ожидается, что итальянский парламент прервет свои летние каникулы для того, чтобы на следующей неделе проголосовать по вопросу о доверии правительству. Распускать парламент или нет, проводить ли внеочередные выборы - решение за президентом республики Серджо Маттареллой.