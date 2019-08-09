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Италия

Августовский кризис в Италии

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 Giorgia Orlandi 
Августовский кризис в Италии
Авторское право
REUTERS/Yara Nardi
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Новость о расколе в популистском правительстве стала для итальянцев настоящим потрясением. Август - традиционное время отпусков. Но местным жителям не до отдыха: они вновь замерли у экранов телевизоров. Очередной политический кризис наступил в стране всего через 14 месяцев после того, как "Лига" и движение "Пять звезд" подписали коалиционное соглашение.

"Итальянцы никак не ожидали, что правительственный кризис наступит в августе. Как будут развиваться события? Скорее всего, в последние выходные октября избирателям вновь придется голосовать. Для этого обе палаты парламента должны быть распущены не позднее 26-27 августа. Главная причина беспокойства президента Маттареллы - закон о бюджете. На его подготовку правительству может не хватить времени. 15 октября проект бюджета ожидают в Брюсселе. 20-го к его изучению должен приступить парламент. Дата окончательного решения - 31 декабря. Главное для Маттареллы - избежать принятия временного бюджета", - передает из Рима корреспондент Euronews Джорджия Орланди.

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Журналист • Мария Горковская