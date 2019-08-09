Вице-премьер не доверяет правительству

Итальянская партия «Лига» направит в сенат декларацию о недоверии правительству страны. С таким заявлением в пятницу выступили однопартийцы вице-премьера Маттео Сальвини. «Лига», которая сама входит в правящую коалицию, объясняет такой шаг острыми разногласиями с партнёрами — «Движением пяти звёзд».

Сальвини накануне заявил, что коалиция утратила работоспособность и стране нужны досрочные выборы. СМИ назвали происходящее «политическим землетрясением». По данным опросов, общественное мнение на стороне «Лиги», у неё есть все шансы победить на выборах, в то время как «Пять звёзд» ждут только потери.

Последней каплей в споре партий оказалось строительство высокоскоростной железной дороги Лион-Турин. Лига поддерживает проект, а «Пять звёзд» всячески пытались его заблокировать.

Премьер-министр Джузеппе Конте, ранее поддерживавший Сальвини, теперь резко раскритиковал лидера «Лиги» за торпедирование работы кабинета.

Решение о том, распускать ли парламент и проводить ли внеочередные выборы, остаётся за президентом республики Серджо Маттареллой.