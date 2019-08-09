Коренные народы в опасности

Каждые две недели в мире "умирает" один язык. ООН предупреждает: культура тысяч аборигенов под угрозой.

В Международный день коренных народов мира индейским племенам бразильской Амазонии не до празднеств. Здесь продолжается отчаянная борьба ради сохранения природных ресурсов.

Правительство Жаира Болсонару выступает за смягчение законов о защите окружающей среды. И ускоряющиеся темпы вырубки леса в районах, имеющих статус особо охраняемых природных территорий, ведет к уничтожению целых общин.

По-моему, в Бразилии наступила эпоха неофашизма. Прямое следствие принятия новых законов - уничтожение коренных народов, геноцид. Подобное уже в нашей истории бывало. В Бразилии вновь разрешается захват земель, убийства в районах проживания коренных народов. Я считаю, что правительство Болсонару проводит политику геноцида. Элиан Потигвара писательница и активист движения за права малых народов

По данным Всемирного банка, сегодня в распоряжении аборигенов 22% поверхности нашей планеты. Здесь сконцентрированы около 80% мирового биологического разнообразия. Благодаря своему традиционному укладу жизни коренные народы - настоящие хранители природы.

Европейские аборигены оберегают Арктику. Но и они сегодня в опасности, отмечает Федерика Могерини: бедность, насилие, последствия климатических изменений - все это угрожает их существованию. Глава европейской дипломатии вновь заявила о приверженности ЕС защите языков и культурного многообразия.

Коренные народы – это 370 миллионов человек в 90 странах мира. Это свыше 5000 уникальных культур, важность сохранения которых не раз признавало международное сообщество. Но пока и гарантировать коренным народам хотя бы защиту их фундаментальных прав удается далеко не везде.