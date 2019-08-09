Старикам и алкоголикам на Балтике опасно

Плавать в Балтийском море небезопасно, заявляют немецкие врачи. В Мекленбурге пожилая женщина скончалась от последствий заражения бактерией Vibrio vulnificus из рода вибрионов. Из-за аномальной жары их активность усилилась: при температуре воды выше 20°C их размножение значительно ускоряется, и вибрионы поднимаются со дна.

Хайко Виль, глава департамент здравоохранения Мекленбурга-Передней Померании:

«Пожилые люди, алкоголики, люди с проблемами печени, диабетики — всё это люди с ослабленной иммунной системой. Именно они подвергаются наибольшей опасности. По статистике, половина заболевших и скончавшихся пациентов попадают именно в эти группы риска».

Большинство видов опасны только для морских обитателей, но некоторые патогенны и для человека. При этом для здоровых людей, по словам медиков, опасности практически нет. В Передней Померании за последние 15 лет это восьмой случай гибели от заражения вибрионами.