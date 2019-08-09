Без воды и корма

Экстремально жаркое лето угрожает знаменитым альпийским пастбищам и их обитателям: рогатому скоту, утверждают австрийские фермеры, не хватает воды и пищи. Палящее солнце уничтожает целые луга, коров докармливают сеном, заготовленным на зиму

Йозеф Майерхофер возглавляет пастбищное экономическое объединение Нижней Австрии: "Поначалу трава прекрасно росла, потом из-за погоды она стала жесткой, выгорела, а значит, больше расти не будет. Скоту такой корм не слишком по вкусу".

Запасы тем временем подходят к концу, говорит фермер Мартин Каррер: "Вот там, выше, в Хоштаффе, мы собираем дождевую воду, она поступает в колодец. 23 теленка выпили все запасы этой воды за пять недель. Неудивительно: когда нет дождя, колодец пустеет".

Альпийские луга в буквально выгорают под солнцем днем, а слишком теплые ночи, отмечают фермеры, препятствуют образованию росы на траве, что хоть как-то могло бы удовлетворить потребности животных во влаге.

Фермер Андреас Штайнеггер уточняет: "Мы загоняем скот уже к полудню. 60-70% их дневного рациона сегодня - это сено, заготовленное на зиму". Что меняет состав молока, снижает его питательную ценность и вкусовые качества, в том числе и для последующего изготовления сыров.

В соседней Швейцарии - сходные проблемы, однако тамошние фермеры оптимизма не теряют. Клод Бейлер надеется на лучшее: "Обычно нам на помощь приходит сама природа. Мы ожидаем, что к середине августа погода нормализуется и коровы вновь будут пастись, получая полноценный корм. Первая волна заготовки травы в этом сезоне прошла удачно. Думаю, мы сумеем запастись достаточным количеством сена к приходу зимы".