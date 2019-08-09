Чернобыльская водка Atomik

Переночевать в радиоактивном лесу, покататься на каяках по реке Припять, теперь еще - и отведать "ядерную" водку. Недавно официально открытая для туристов Чернобыльская зона отчуждения спешит "порадовать" гостей своими особенными предложениями. Британские и украинские ученые представили первую в мире бутылку водки Atomik местного разлива.

Напиток получен из пшеницы, выращенной на подвергшихся радиоактивному загрязнению полях, и воды из чернобыльских скважин. Для здоровья водка не опасна. Дело в том, что дистилляция позволяет очистить напиток от радионуклидов до установленных норм. Сотрудники радиоаналитической лаборатории Саутгемптонского университета продукт одобрили.

Atomik - результат трехлетнего труда ученых, которые задались целью определить, когда можно будет безопасно использовать чернобыльские земли для выращивания сельхозкультур. Проект финансировал Совет по исследованиям природной среды Великобритании (NERC).

Деньги от продажи водки будут направлены на помощь пострадавшим от аварии и тем, кто сегодня живет в зоне отчуждения.

На достигнутом энтузиасты не намерены останавливаться и заявляют: землю вокруг печально известной атомной электростанции можно и нужно использовать. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения уже сообщило, что в скором времени здесь появится социальное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания".

В то же время, по данным экспертов, здешние территории будут непригодны для жизни еще долгих 20 тысяч лет.