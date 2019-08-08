Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Украина

Зеленский в гостях у Его Святейшества

 Комментарии
 Мария Горковская 
Зеленский в гостях у Его Святейшества
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Константинопольский патриарх Варфоломей принял у себя в резиденции в Стамбуле Владимира Зеленского. После закрытой встречи с его Святейшеством и обеда, следующий пункт в программе президента Украины - посещение храма Святого Георгия на территории Вселенской патриархии. Именно здесь в январе митрополиту Епифанию были вручены посох и томос об официальном объявлении Православной церкви Украины автокефальной, независимой от Московского патриархата

7−8 августа проходит официальный визит Владимира Зеленского в Турцию. В первый день украинский президент провел переговоры с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи лидеры пообещали укреплять двустороннее сотрудничество стран, в частности, экономическое, а также обсудили крымский вопрос.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Журналист • Мария Горковская