ООН: остановить изменения климата может каждый человек

Если человечество начнет есть меньше мяса, станет обрабатывать землю с малым количеством химикатов, и будет защищать леса, то у него есть шанс справиться с глобальным потеплением и одновременно накормить растущее население Земли. К таким выводам приходит ООН в своем последнем исследовании по изменениям климата.

По словам ученых, люди используют слишком много площадей для скотоводства, в то время, как более разумно отдать предпочтение земледелию. Оно поможет накормить больше стран.

Рейс Тирадо, исследователь университета Эксетера

"Изменение системы ведения сельского хозяйства – это ключевой фактор. В этом смысле переход нашей диеты в сторону меньшего количества мяса и большего количества овощей – одна из главных рекомендаций, потому что это не только освободит землю, которая нужна для выращивания растений, но это так же приведет к освобождению земель для защиты лесов".

Охрана лесов – еще один приоритет человечества, по словам ООН. Вырубка деревьев и превращение земель в места для пастбищ, а также производство пальмового масла влияют на изменения климата. На это приходится 15-20% вредных выбросов.

Также в отчете ООН подчеркнуто, что из-за нехватки воды, урожайность в засушливых районах начнет падать. Это подтолкнет людей к миграции, а цены на продовольствие будут повышаться.

Исследователи и активисты-экологи надеются, что доклад сможет убедить людей перейти на более здоровую пищу, что послужит сохранению лесов и сокращению выбросов парниковых газов. По словам экспертов ООН, помочь остановить изменения климата могут как правительства стран и крупные предприятия, так и каждый отдельный человек, живущий на планете.