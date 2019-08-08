Дональд Трамп посетил Эль-Пасо и Дейтон

Президент США Дональд Трамп посетил во вторник вечером Эль-Пасо, один из двух американских городов, потрясенных в выходные массовыми убийствами. Жертвами преступления на почве ненависти там стали в основном латиноамериканцы. Были убиты 22 человека. Трамп прилетел в Эль-Пасо из Дейтона, где в трагическом инциденте от рук стрелка (радикально левых взглядов) погибли еще 9 человек.

Дональд Трамп, президент США

"Мы прилетели сюда из штата Огайо. Любовь и уважение, которое они там показали – я бы хотел, чтобы вы это видели. Они проделали невероятную работу! Оба места просто невероятны. И, энтузиазм, любовь, уважение и готовность что-то сделать есть как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов".

Перед отъездом из Вашингтона Трамп заявил, что он обеспокоен ростом ненависти и "идей превосходства белых". Но в обоих городах толпы протестующих обвиняют самого Трампа в разжигании расовой ненависти.

Тед Льюис, участник протеста

"Его враждебные высказывания вдохновили людей, склонных к насилию. Я вижу в этом прямой результат".

Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет усилить контроль за тем, чтобы оружие не попадало в руки психически больных людей, но не поддержал призывы совсем запретить свободное ношение оружия в стране.