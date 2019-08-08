Полицейское насилие: как разгоняют митинги в Европе?

В Москве уже месяц не утихают протесты из-за допуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Сотни людей задержаны, протестующие жалуются на полицейский произвол. В августе ЕС и Комиссариат ООН осудили Россию за силовой разгон акций. В 2017 президент России Владимир Путин заявлял, что на Западе правоохранители действуют ещё жёстче.

Та к ли это? Мы решили спросить у наших европейских коллег.

"Французская полиция - самая вооруженная в Европе"

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Во Франции по закону можно разгонять демонстрации, обернувшиеся насилием и погромами, а также если акция запрещена по решению мэра или префекта под предлогом охраны общественного порядка. Применение спецсредств должно быть пропорционально угрозе, которую представляют демонстранты. Так для разгона акций “желтых жилетов” использовали резиновые пули, слезоточивый газ и водомёты. Полицию обвиняли в неоправданном насилии и жестокости.

Валери Гориа, журналист французской редакции Euronews:"У нас есть право на выражение своего мнения. Во Франции нельзя запрещать демонстрации. Исключения из правила – это возможное нарушение общественного порядка во время митинга, что, в целом, понятие относительное. Акцию также можно запретить, если полиция посчитает, что она нарушает законодательство. Так что все относительно. Хотя, на деле, во Франции очень редко запрещают акции протеста.

Между тем, проблема полицейского произвола существует. Французские правоохранители - одни из самых вооруженных в Европе. Здесь допускается использование, например, флешболов (резиновых снарядов - прим.) и других видов оружия, которые в других странах считаются боевым. Это часто приводит к злоупотреблениям силой".

"В Великобритании за полицейский произвол наказывают"

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За Ла-Маншем основанием для разгона демонстрации может служить только серьёзное нарушение порядка — так полиция Лондона объясняет, почему не препятствует бессрочному протесту экоактивистов, которые, в частности, перекрывали дорогу кортежу нового премьер-министра Бориса Джонсона.

За различные правонарушения, — не за саму акцию, — только за первую неделю были задержаны сотни активистов, при этом применение силы допускается лишь в случае угрозы уничтожения имущества или вреда здоровью людей.

Аластер Джеймисон, журналист английской редакции Euronews:"Если протестующие не совершают уголовного преступления, полиция ничего не может с ними сделать.

Полиции нужно сообщать об акциях протеста заранее только если вы собираетесь проводить марши. Если есть движение. По их словам, эта информация нужна только для того, чтобы правоохранители могли предвидеть, помешает ли протест движению и будет ли нарушена общественная безопасность.

В Великобритании мало случаев применения серьезной силы против протестующих. На самом деле, инцидентов так мало, что последний, приходящий на ум, случился на митинге во время саммита G20 в 2009 году. Тогда один из прохожих умер во время беспорядков.

Было расследование, полицейского нашли с помощью камеры видеонаблюдения, и судили за непредумышленное убийство. И, хотя его тогда оправдали, из полиции его уволили. Поэтому, даже когда такие вещи случаются, их потом детально изучают, чтобы виновные были наказаны".

Германия: 10 тысяч случаев необоснованного полицейского насилия в год

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В Германии закон запрещает разгонять мирные демонстрации, даже если их организаторы не уведомили власти о своих планах. Применять силу можно только в ответ на насилие и уничтожение имущества. Впрочем, эти ограничения не всегда соблюдаются. Согласно подсчётам Рурского Университета, ежегодно фиксируется более 10 тысяч случаев необоснованного полицейского насилия и лишь малая их часть доходит до суда.

Анн Флейшманн, журналист немецкой редакции Euronews:"В Германии полиция на протестах нужна для того, чтобы защищать демонстрантов. Местные органы власти нужно уведомить об акции за 48 часов. Исключение из правила – спонтанные протесты, которые вызывают общественно важные события. Тогда предупреждать власти не нужно".

"В Турции протестующие получают серьезные увечья, иногда смертельные"

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В Турции полиция имеет право применять силу для разгона несанкционированных собраний. На практике столкновениями с силовиками оборачиваются едва ли не все значимые протестные выступления в Турции в последние годы. Уведомлять о митингах надо за 48 часов до их проведения, при этом местные власти могут запретить проведение манифестации.

Энис Гунайдин, журналист турецкой редакции Euronews:"В Турции запрещено протестовать, с целью «разделить страну». Это один из главных предлогов, используемых правительством, чтобы запретить акцию. Также нельзя проводить митинг в поддержку «террористической организации».

Мы часто наблюдаем силовой разгон протестов в Турции. Так было в 2013 году во время протестов в парке Гези. Такое случается каждый год 1 мая и на гей-парадах.

В столкновениях с полицией некоторые протестующие получают серьезные увечья, иногда смертельные".