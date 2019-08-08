США обещают Лондону новое соглашение

"На пороге - с ручкой" будет ожидать выхода Великобритании из ЕС Вашингтон. Так госсекретарь США Майкл Помпео описал нетерпение, с которым Белый дом ждет подписания нового торгового соглашения с Лондоном. Глава британского МИД Доминик Рааб провел переговоры с американским руководством и отметил "тепло и энтузиазм" двухсторонних отношений.

"США - наш крупнейший торговый партнер. Президент Трамп дал нам ясно понять, что намерен заключить с Соединенным Королевством амбициозное соглашение о свободной торговле. Надеюсь, мы сможем это сделать сразу же после после того, как покинем ЕС 31 октября", - заявил он.

В то же время, некоторые эксперты указывают на слабость британских позиций. Бывший глава Национального экономического совета США Ларри Саммерс уверен, что у "отчаявшегося" Лондона попросту не осталось рычагов давления, а значит, добиться по-настоящему выгодных условий сделки с Вашингтоном британцам вряд ли удастся.

Кроме торговли, Рааб и Помпео обсудили вопросы безопасности.

"От лица президента Трампа и нашей администрации я бы хотел поблагодарить британцев за решение оказать помощь в охране Ормузского пролива и обеспечении свободы судоходства", - отметил Помпео.

Союзники заговорили о создании коалиции для сопровождения танкеров военными кораблями после того, как месяц назад Иран задержал в Ормузском проливе британское судно. Это произошло после того, как иранский танкер остановили власти Гибралтара — заморской территории Великобритании.

В ЕС заявили об очередной попытке союзников надавить на Тегеран, а также о работе над собственной инициативой для обеспечения безопасности в Персидском заливе.