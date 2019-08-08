Жизнь без автомобилей в городе - это возможно!

Пока крупные мегаполисы задыхаются от смога, власти города Понтеведра на западе Испании, кажется, нашли способ, как радикально снизить выбросы СО2 и улучшить качество воздуха. При этом никакого секрета нет: местные жители добровольно отказались от использования личного транспорта, причем не только в центральных кварталах.

"Улицы без машин - это очень приятно. Дети могут свободно бегать и ты не боишься, что они попадут под колеса", - говорит одна жительниц города. Там, где раньше ездили машины и ежедневно возникали заторы, сегодня спокойно гуляют люди.

За последние 20 лет уровень поток автомобилей в Понтеведре удалось сократить почти в два раза. В большой степени это заслуга - мэра города Мигеля Анхеля Лореса, который не побоялся радикальных мер. В самом начале его, конечно, критиковали, но затем местные жители поняли, что это скорее благо. С тех пор Лорес уже шесть раз переизбирался на пост мэра.

Далеко не все автомобили, которые проезжали через город, останавливались в нем. "Все это приносило лишь загрязнение, пробки и неудобства для местных жителей", - говорит Лорес. Он сумел добиться того, что парковки превратились в скверы, пешеходные артерии были расширены. От присутствия транспорта было освобождено в общей сложности порядка 700 тысяч квадратных метров в городе. И эта площадь постоянно расширяется.

"Наша задача заключалась в том, чтобы вернуть жизнь город. Нескончаемые потоки автомобилей - это лишь видимость жизни. Мы хотели, чтобы люди чувствовали себя более комфортно. Не только взрослые, но также дети, пожилые люди, инвалиды", - утверждает Лорес.

Урбанистическая модель, продвигаемая в Понтеведре, наглядно показала, что она работает. Однако перенимать этот пример почему-то не спешат. Новые власти Мадрида, наоборот, отменили запрет на въезд в центр города для автомобилей с высоким уровнем выхлопных газов. На этом фоне Еврокомиссия выразила обеспокоенность в связи с повышенным загрязнением воздуха в столице Испании.

Ряд исследователей говорит, что сравнивать ситуацию в крупных мегаполисах и небольших городах нельзя. Мол е те расстояния и масштабы, не тот уровень загруженности автодорог.

Но мэр Понтеведры уверен: все дело в политической воле, а точнее в ее отсутствии. "Мы не запрещаем автомобилям заезжать в центр города - иногда это просто необходимо, например, при переезде или доставке тяжелых грузов. Главное, что сами люди поняли: в загрязненном городе жить нельзя. А решения могут быть действительно разные".

По оценкам Всемирной организации здравоохранения сегодня 9 из 10 человек на планете дышат загрязненным воздухом. В результате возникающих при этом заболеваний умирает нескольких миллионов человек в год. Это наиболее заметно в Азии, Южной Америке, но и в Европе проблема стоит довольно остро.