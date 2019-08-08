Найти порт для Open Arms

Председатель Европарламента Давид Сассоли призвал уходящего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера помочь разрешить ситуацию вокруг спасательного судна Open Arms, которое остаётся в открытом море с мигрантами на борту в 30 км от итальянской Лампедузы.

"Необходимы срочная помощь и справедливое распределение мигрантов по странам Евросоюза после того, как судно войдёт в один из портов ЕС", - написал Сассоли.

На борту Open Arms, принадлежащем испанкой неправительственный организации, более 120 мигрантов, найденных в море у берегов Ливии.

Руководитель спасательной миссии Анабель Монтес говорит:

"Время идёт, и чувство беспокойства и тревожности у людей усиливается. Мы бы не хотели дойти до той точки, когда ситуация выйдет из-под контроля. Политика не может выходить на первый план, когда речь идёт о людях. Поэтому мы вновь настаиваем на том, чтобы нам разрешили войти в безопасный порт, где мы сможем высадить этих людей в соответствии с международными соглашениями".

Власти Италии не впускают Open Arms в страну; в случае своевольного входа судно и его капитан будут арестованы. Отказалась принять мигрантов и Мальта, не позволив также заправиться в своём порту судну Ocean Viking гуманитарной организации SOS Mediterranee, спасающей беженцев, которые пытаются морем перебраться в Европу.

Шлюпка с мигрантами добралась в среду и до испанского побережья в районе Кадиса, прямо на заполненный отдыхающими пляж Эль-Пальмар. 15 находившихся на его борту граждан Марокко были задержаны.