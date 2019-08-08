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Германия

Германия: регионы бьют тревогу

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 Ирина Александрова 
Германия: регионы бьют тревогу
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Девятнадцать из девяноста шести регионов Германии испытывают серьезные трудности в развитии. В настоящий момент их будущее не выглядит благополучным. Таковы данные исследования, проведенного Немецким экономическим институтом. Речь идет о слабо развитой инфраструктуре, низкой рождаемости, тревожной экономической ситуации.

В зоне риска - регионы, отмеченные на карте красным цветом, причем не только восточные. Именно здесь, считают специалисты, необходимо принять экстренные меры. Это, в частности, Дуйсбург, Эссен , Липпе, Саар, Альтмарк, Анхальт-Биттерфельд, Виттенберг.

Ученые-экономисты предлагают властям поддержать проблемные регионы, например, облегчив уровень долговой нагрузки. Авторы исследования предупреждают: бездействие может обернуться ростом социальной напряженности.