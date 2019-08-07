"Экономический терроризм" США

Венесуэла готовится к обходу санкций США. Об этом заявляют в МИД страны. Ранее Вашингтон заблокировал активы правительства Николаса Мадуро, находящиеся в американской юрисдикции.

Новые санкции могут быть наложены на отдельные лица, компании и страны, которые поддерживают режим и ведут с ним бизнес, отметил советник по национальной безопасности США Джон Болтон

Этот инструмент США используют весьма редко. За последние полвека мы обращались к нему очень неохотно. Но из-за режима Мадуро Венесуэла становится членом "закрытого клуба" стран-изгоев вместе с Кубой, Ираном, Сирией, Северной Кореей, в отношении которых уже действуют подобные санкции. Джон Болтон советник по национальной безопасности США

В Каракасе введение новых ограничительных мер назвали "незаконным актом экономического терроризма".

Мы знаем, что всему причина - нефть, богатства Венесуэлы. Господин Трамп, займитесь лучше своей избирательной кампанией. Господин Трамп, займитесь лучше последствиями убеждения о расовом превосходстве и нетерпимости. Хорхе Арреас глава МИД Венесуэлы

В США рассчитывают, что новые меры ускорят смену власти в Венесуэле. Вашингтон поддерживает самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо, лидера оппозиции. Такие страны, как Россия, Китай и Турция считают легитимным президента Николаса Мадуро.