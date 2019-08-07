SpaceX запустила на орбиту израильский спутник

Компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал. Ракета должна вывести на орбиту Земли телекоммуникационный спутник AMOS-17. Он был спроектирован израильской компанией Spacecom специально для того, чтобы обслуживать регион Африки. Ожидается, что работа спутника улучшит качество связи и широкополосной передачи данных на континенте.

Космическую миссию повторили через три года после неудачного запуска другого израильского спутника связи в сентябре 2016 года. Тогда на стартовой площадке произошел взрыв, и спутник AMOS-6 был уничтожен.