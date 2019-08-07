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Натуральное трубочкозамещение

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 Вероника Доваль 
Натуральное трубочкозамещение
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Французские фермеры из Бретани придумали органическую альтернативу пластиковым соломинкам, которые скоро запретят в Европейском Союзе. В этом году Ив Деброк и его жена Гаэль выращивают рожь для того, чтобы делать из ее стеблей натуральные трубочки для питья. Это их первый урожай.

Ив Деброк, фермер: "Я покажу вам, как это работает, все очень просто! Оп, сразу после узла!"

Все соломинки разного калибра. Каждая из них уникальна и изготовлена вручную.

Ив Деброк: "Ничто не роботизировано, все сделано вручную на 100%, все чисто, с уважением к природе".

С 20-и соток земли можно собрать урожай в 1 миллион соломинок для питья - биоразлагаемых, многоразовых, устойчивых к холоду и теплу. Кроме того их можно мыть в посудомоечной машине.

Натуральные фермерские соломинки можно найти в соседних деревнях: в ресторанах, отелях или в этом продуктовом магазине. 10 трубочек стоят 2,50 евро. Они становятся все более и более популярными.

Владелица магазина Анжелик Ле Ко: "Мы должны менять свои привычки. Почему бы не начать пить из трубочки? Каждый должен начать с чего-то".

С 2021 года пластиковые соломинки будут запрещены в Европейском Союзе. Один из парижских стартапов уже начал производить альтернативные соломинки из тростника и бамбука. Они предназначены для ресторанов, фаст-фуда и агропродовольственной индустрии.

Онорин Леконт, соучредитель lespailles.com (Париж): "В ближайшие месяцы наш оборот удвоится, а в будущем возрастет еще больше".

Эти импортные соломинки в три раза дороже пластиковых - чем не повод задуматься над тем, чтобы обходиться вообще без трубочек.