Мальта отказала судну Open Arms войти в порт

Мальтийские власти отказали в высадке мигрантам со спасательного судна Open Arms. На борту, принадлежащем испанской неправительственной организации, находится 121 человек. Все они были обнаружены у берегов Ливии.

Руководитель спасательной миссии Анабель Монтес говорит, что пока команда не знает, что делать дальше.

Анабель Монтес, руководитель миссии Open Arms

"Мальта ответила нам отказом. Мы дважды спрашивали, и они дважды ответили "нет". Очевидно, что Мальта не планирует нас впускать. В настоящее время Италия не ответила на нашу просьбу. Власти не отказали, но и не одобрили высадку. Мы запросили разрешение войти в их порт, потому что это безопасное место. Понемногу у нас кончается еда и питье, как для спасенных людей так и для команды. Также мы обеспокоены психологическим состоянием людей. С каждым днем оно ухудшается из-за неуверенности в том, что с ними случится дальше. Поэтому нам срочно нужен порт. Нам нужно как можно скорее обеспечить безопасность всех людей на борту ".

Решения о высадке мигрантов, спасенных в море, принимаются отдельно в каждой ситуации. Как правило, порты разрешают высадку людей, когда другие страны Евросоюза согласились принять и разместить их. В настоящее время в Средиземном море находится еще несколько судов НПО, занимающихся спасением нелегальных мигрантов.