Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Литва

Герои или преступники?

 Комментарии
 Мария Горковская 
Герои или преступники?
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Еврейская община Литвы закрывает из-за угроз свой офис и синагогу в Вильнюсе - на неопределенное время. Местные националисты наметили на среду митинг в память о литовских коллаборационистах.

Герои, они стремились восстановить независимость страны при поддержке гитлеровской Германии, заявляют манифестанты. Организаторы геноцида, напоминают евреи.

Эти молодые люди о войне только то, что показывают по телевизору. О войне им не рассказывали родители. Сами они о ней не читали. А значит, они просто не могут понять нашу позицию, позицию детей жертв. У нас есть все основания для беспокойства.
Фаина Куклянски
председатель Еврейской общины Литвы

Всплеск антисемитских настроений в стране вызвало снятие в Вильнюсе мемориальной доски Йонасу Норейке, который подписывал приказы о перевозке евреев в гетто и экспроприации их имущества

Ранее власти города заявили о переименовании аллеи им. Казиса Шкирпы, основателя Литовского фронта активистов.

Необходимо четко различать героев и тех, чьи поступки, конкретные дела, подписи, какие-то другие шаги свидетельствуют об их сотрудничестве с тоталитарными режимами.
Ремигиюс Шимашюс
мэр Вильнюса

Националисты заявляют, что многие решения от самих коллаборационистов не зависели, а действия сегодняшних властей оскорбительны для общества. У Библиотеки Академии наук возник импровизированный мемориал Норейке.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Журналист • Мария Горковская