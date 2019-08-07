Турин - Лион: дороге быть!

181 голос против 110: сенат Италии отклонил предложение об отмене реализации проекта по строительству участка TAV - скоростной железной дороги Турин - Лион. С такой инициативой выступило Движение 5 звёзд - одна из двух партий правящей коалиции.

Оппозиционный сенатор Эмма Бонино, экс-глава МИД Италии и бывший еврокомиссар, охарактеризовала сложившуюся ситуацию так:

"Коллеги из "Движения 5 звезд", схватились за соломинку и придумали, как, не подвергая сомнению правительство, в которое входят сами, через сенат вынудить власти отменить свое решение по TAV".

В сенате прошло голосование еще по четырем резолюциям в пользу проекта, предложенным оппозиционными партиями; все они были поддержаны. Союзники по коалиции голосовали фактически друг против друга, и аналитики не исключают распада альянса "пятизвёздочников" с Лигой, горячей сторонницей строительства скоростной дороги между итальянским Турином и французским Лионом.

Проект, большую часть которого финансирует ЕС, обойдётся в 8,6 млрд евро. Он включает строительство 58-километрового туннеля через Альпы. Движение 5 звёзд утверждает, что это нанесёт вред окружающей среде, а строительство TAV называет "пустой тратой денег, на которые лучше модернизировать уже существующую транспортную сеть Италии". Сторонники же проекта считают, что его реализация создаст новые рабочие места, а перевозка грузов по железной дороге дороге экологичнее, чем автомобильным транспортом.

Движение 5 звезд - самая крупная партия в парламенте Италии, но за строительство TAV вместе с представителями Лиги проголосовали также депутаты как от левой, так и от правой оппозиции.

Джорджия Орланди, Euronews:

"Сегодняшнее голосование по TAV раз и навсегда установило политическую дистанцию между Лигой и Движением 5 звёзд, которое пыталось при помощи голосования в cенате отстоять свою позицию по проекту, но проиграло. Политическая линия Лиги теперь стала доминирующей, но вот как скажется такое развитие событий на прочности правящей коалиции и правительства? Это выяснится в ближайшие месяцы".