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Италия

Италия: дожди, наводнения, оползни

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 Ирина Александрова 
Италия: дожди, наводнения, оползни
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Департамент гражданской защиты Италии объявил предпоследний, оранжевый уровень опасности в северной области Ломбардия из-за проливных дождей с грозами.

Наиболее сложная обстановка в провинции Лекко; здесь из-за оползней и наводнений в населенном пункте Казарго были эвакуированы порядка двухсот человек человек, перекрыты автотрассы. В настоящее время спасатели, сотрудники аварийных служб и добровольцы расчищают дороги. О жертвах не сообщается.

Из-за непогоды желтый уровень опасности объявлен в областях Венето, Фриули-Венеция-Джулия, Валле д'Аоста и Пьемонт.