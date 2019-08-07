Фестиваль "Сигет" - все на остров

На острове Обуда в Будапеште, стартовал ежегодный фестиваль музыки, культуры и искусства. "Сигет" - один из самых популярных на Европейском континенте. Концерты, вечеринки, общение. В минувшем году мероприятие посетили более пятисот тысяч человек. По данным организаторов, примерно половина зрителей - венгры. Что касается гостей, они приезжают практически со всех концов Света. Большинство - из Нидерландов, Великобритании, Германии.

Примечательно, что венгры, в основном приобретают билеты на дневные концерты. Вечерние - предпочитают иностранные туристы. Они разбивают палатки и остаются на острове целую неделю. Фестиваль становится все более известным за пределами Европы, благодаря звездным именам участников.

Слово посетителям:

"Отзывы об этом фестивале - исключительно положительные, поэтому мы и приехали сюда. А еще мы были на этапе "Формулы-1" на прошлых выходных".

"Слышала только хорошее. Это мотивирует. А еще здесь играет Эд Ширан".

"Можно пойти в театр, цирк, заниматься спортом. Все зависит от вас и ваших желаний. Это как настоящий отпуск, не только фестиваль".

Масштаб мероприятия впечатляет. Вот некоторые цифры. Фестиваль обслуживает команда из 18 тысяч человек. Для посетителей установлено 1200 туалетов. Гостям предлагается множество услуг - от прачечной, почты и камеры хранения до ежедневного ухода за детьми. Есть аптека и бюро находок. Значимая часть бюджета - приглашенные звезды.

По словам Тамаша Кадара, одного из организаторов, гонорары исполнителей, принимающих участие в фестивале вечером, в последний его день, превышают сумму, потраченную на вознаграждение группам, которые играют здесь на Большой сцене всю неделю.

Обычно в первые дни фестиваля, "Сигет" раскачивается и набирает обороты к своему завершению. В нынешнем году все иначе. Уже в самом начале здесь выступает британский музыкант Эд Ширан. Билеты на концерт разошлись мгновенно.

Габор Танач, Euronews: "На фестивале уже собрались представители из более чем ста стран мира. Совсем скоро на острове яблоку негде будет упасть".