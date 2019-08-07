«Играть с огнём опасно», — предупреждает официальный Пекин участников акций протеста в Гонконге: «Не путайте нашу сдержанность с мягкостью», — заявляют в китайском правительстве.

Демонстрации и беспорядки в Гонконге не прекращаются уже девять недель.

В среду собственную манифестацию организовали гонконгские юристы — акцию молчаливого протеста.

Уилсон Леун, юрист:

«Юридическое сообщество очень обеспокоено тем, насколько честно департамент юстиции ведёт расследования. У нас вызывают большую тревогу признаки того, что в этих процессах значительную роль могут играть политические соображения, вопреки принципу независимости судебной власти. Нас изумило открытое письмо, в котором сами прокуроры анонимно признались, что глава департамента исходит из политических соображений».

Участники акций протеста требуют окончательной отмены реформы судебной системы, которая и стала первопричиной выступлений. Среди других требований — тщательное и открытое расследование случаев полицейского насилия, а также отставка главы Гонконга Кэрри Лам.