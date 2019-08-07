В поисках европейской армии

В последнее время в ЕС много говорят о создании европейской армии. Идея эта восходит к давним временам, но более-менее ясные очертания она начала принимать после создания Европейского союза. В соответствии с Маастрихтским договором 1992 г. страны-члены нового объединения согласились проводить общую внешнюю политику и политику в сфере безопасности. На саммите в Хельсинки в 1999 было принято формальное решение о создании Сил быстрого реагирования, затем были определены параметры новой армии. Согласно Ниццкому договору, в неё должны были войти до 60 тысяч солдат из стран-членов союза.

Это была не первая попытка создать общие вооружённые силы, подконтрольные органам ЕС, но крупнейшим военным альянсом на континенте остаётся НАТО. В североатлантический альянс входят 22 страны-члена Евросоюза и США настаивают на расширении их участия в жизни организации, — прежде всего в финансовых вопросах. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прошлым летом по итогам саммита НАТО в Брюсселе объявил, что европейские партнёры согласились к 2024 г. увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

Военные бюджеты европейских действительно значительно скромнее американского. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в прошлом году все страны ЕС вместе взятые потратили на оборону около 300 миллиардов долларов, — в то время как военные расходы США составили почти 650 миллиардов.

В 2017 25 страны ЕС договорились о расширении взаимодействия в военной сфере, подписав проект Постоянного структурированного сотрудничества. Он предусматривает множество направлений совместной работы от подготовки бойцов и логистики до создания вооружений и подразделений для киберопераций. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призывали не останавливаться на этом и создать полноценную европейскую армию.