Сбой British Airways

Британская авиакомпания British Airways была вынуждена в среду отменить или задержать отправку десятков рейсов из аэропортов Хитроу, Гатвик и Лондон-Сити из-за сбоев в компьютерной системе. В частности, из Хитроу не смогли вылететь пассажиры 81 рейса, из Гатвика - 10. Кроме того, около 200 рейсов авиакомпании были задержаны.

К пунктам регистрации в аэропортах выстроились очереди, услуга онлайн-регистрации была не доступна. Авиакомпания принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и предупредила о возможных задержках вылетов. Тем, чей рейс был отменен, было предложено перебронировать билеты на другие даты.

Это не первый случай отказа компьютерной системы у британского авиаперевозчика. Сбои в ней наблюдались в мае 2017 года и в июле 2018-го.