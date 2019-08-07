Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Великобритания

Сбой British Airways

 Комментарии
 Вероника Доваль 
Сбой British Airways
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Британская авиакомпания British Airways была вынуждена в среду отменить или задержать отправку десятков рейсов из аэропортов Хитроу, Гатвик и Лондон-Сити из-за сбоев в компьютерной системе. В частности, из Хитроу не смогли вылететь пассажиры 81 рейса, из Гатвика - 10. Кроме того, около 200 рейсов авиакомпании были задержаны.

К пунктам регистрации в аэропортах выстроились очереди, услуга онлайн-регистрации была не доступна. Авиакомпания принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и предупредила о возможных задержках вылетов. Тем, чей рейс был отменен, было предложено перебронировать билеты на другие даты.

Это не первый случай отказа компьютерной системы у британского авиаперевозчика. Сбои в ней наблюдались в мае 2017 года и в июле 2018-го.