Галерея Тейт: покушение на убийство

В Лондоне перед судом предстал 17-летний подросток обвинённый в покушении на убийство. В воскресенье он сбросил шестилетнего мальчика с обзорной площадки на десятом этаже галереи «Тейт модерн». Пострадавший пролетел 30 метров и упал на крышу пятого этажа. Сейчас его состояние, по словам врачей, критическое, но стабильное.

Шестилетний мальчик — француз, приехавший в Лондон вместе с семьёй. По словам полицейских, нет никаких свидетельств того, что подозреваемый был знаком с ним или его родителями. Мотивы поступка неизвестны. Имя и национальность нападавшего не разглашаются.