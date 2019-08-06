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мир

Судно Open Arms ищет безопасную гавань

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 Мария Сашинская 
Судно Open Arms ищет безопасную гавань
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Капитан спасательного судна Open Arms ждет разрешения от властей Италии и Мальты на заход в их порты, несмотря на то, что ряд испанских уже согласился дать зеленый свет. Правда, как указывают испанские СМИ, только в том случае, если судно не найдет более "подходящей" гавани.

На борту судна, принадлежащего испанской неправительственной организации, находится 121 мигрант. Люди были спасены у берегов Ливии.

Даниэль, мигрант из Эритреи

"Они относились к нам, как к животным. Они пинали нас каждый день, чтобы получить деньги. Ливия – это самое опасное место на Земле. Если вы вернете меня обратно, я умру"

Спасатели заявляют, что у многих мигрантов имеются травмы, полученные еще в Ливии. На судне так же находилась беременная женщина, которую забрали на берег и оказали ей медицинскую помощь.

Врачи неправительственной организации пока справляются своими силами, но говорят, что многим мигрантам нужно более серьезное лечение.

Иньяс Уррусоло, врач Open Arms

"Жара и влажность приводят к обезвоживанию и обморокам. Люди не знают, что их ждет, они охвачены чувством тревоги"

Спасательное судно в настоящее время находится в международных водах недалеко от итальянского острова Лампедуза. Это не единственное судно, которое в настоящее время занимается спасением нелегальных мигрантов в Средиземном море. Так несколько назад судно Алан Курди высадило на Мальту 40 мигрантов после того, как европейские страны смогли договориться об их размещении.

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