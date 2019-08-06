Гринпис: ситуация с пожарами в Красноярском крае ухудшается

Министерство обороны России объявило о завершении тушения лесных пожаров в районах Красноярского края, за которые отвечали военные. По данным официальным данным, почти за неделю самолёты воздушно-космических сил ликвидировали пожары на площади более миллиона гектаров, сбросив на леса в Красноярском крае более 8 миллионов тонн воды. Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о радикальном переломе в борьбе с огнём в регионе, цитата: «усиленная группировка делает своё дело». Эксперты Greenpeace с такими оценками категорически не согласны.
В Гринпис опасаются, что в ближайший месяц никакими силами невозможно будет справиться с лесными пожарами в Сибири. Для этого, по словам эксперта, необходимо значительно усилить борьбу с огнём на земле, а если ситуация в ближайшее время не поменяется кардинально, тот этот год может стать рекордным по площади леса, пройденной огнём.