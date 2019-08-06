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США

Умерла Тони Моррисон

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 Ольга Патапенка 
Умерла Тони Моррисон
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Она стала первой чернокожей женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе, а её творчество бывший президент США Барак Обама назвал национальным достоянием.

Американская писательница Тони Моррисон скончалась в Нью-Йорке на 89-ом году жизни после непродолжительной болезни. За свою творческую жизнь американка написала 11 романов, ключевыми темами которых были рабство и расизм.

Одно из самых известных произведений писательницы — "Возлюбленная". Оно рассказывает о темнокожей женщине, убившей свою дочь, чтобы спасти ее от рабства.

Именно за него в 1988 году Морисон получила Пулитцеровскую премию, а пять лет спустя шведская академия вручила её уже Нобелевскую премию за то, что в своих произведениях писательница раскрыла важные аспекты американской действительности.