Профессия—попрошайка: в Швеции ввели лицензии на прошение милостыни

Попрошайничество стало профессией.

Шведский город Эскильстуна к западу от Стокгольма первым в стране ввел лицензию для желающих просить милостыню на улице.

Чтобы заполучить заветную бумажку сроком на три месяца нужно заполнить онлайн форму либо обратиться в ближайший полицейский участок. При себе человек должен иметь действующее удостоверение личности.

Цена вопроса - 250 шведских крон (23 евро).

Нарушителям грозит штраф до 4000 крон (370 евро).

Я ничего не украла и вообще не сделала ничего плохого. Мы не грабим или вымогаем деньги. Мы просто здороваемся с людьми Бьянка член цыганской общины Эскильстуны

Сторонники новой меры борьбы с попрошайничеством говорят, что система лицензирования поможет бездомным и малоимущим наладить контракт с местными властями, в частности с социальными службами. Противники же считают, это решение сделает более уязвимыми тех, кто вынужден просить милостыню.

В декабре прошлого года южный городок Веллинге первым в стране официально запретил попрошайничество, его примеру с тех пор последовал еще ряд городов.