Цирк будущего

Защитники прав животных довольны, зрители — тоже. В немецком цирке Ронкалли вместо реальных животных используют голограммы.

Система, позволяющая зрителям видеть объемное изображение животных, обошлась цирку более чем в полмиллиона евро, но, как сообщает британское издание The Daily Mail, затраты того стоили. За год на представления цирка были проданы более 600 тысяч билетов стоимостью от 29 до 70 евро.

Ещё в 90-х годах немецкий цирк сократил количество животных, а затем и вовсе отказался от их использования, хотя в Германии это не под запретом.

Ронкалли стал первым цирком, который смог совместить цирковые традиции и феерическое шоу, не нарушая права животных.

Первой страной, которая законодательно запретила использование диких животных в цирках, стала Австралия. Её примеру последовали Греция, Боливия, Колумбия другие страны.