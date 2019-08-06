Раз в год озеро, расположенное в селе Галкино, в 30 км от Хабаровска, одевается в сказочное розово-зеленое убранство из прекрасных цветов лотоса. Сезон их цветения обычно начинается в конце июля или начале августа и длится около двух недель. Озеро лотосов, считается одним из семи чудес региона и одним из неофициальных символов Хабаровского края.

Еще несколько лет назад оно стало популярным среди туристов со всей Сибири, а также профессиональных фотографов и блогеров Инстаграма. Некоторые из них ради красивых снимков даже забираются в воду и позируют, обнимая эти чудесные цветы, которые могут достигать 30 см в диаметре. Однако это растение настолько нежное, что даже легкое прикосновение человеческих рук переносит плохо и может завять.