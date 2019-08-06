В Германии предлагают не принимать в школу детей, не говорящих по-немецки

Заместитель главы фракции ХДХ/ХСС Карстен Линнеманн выступил с предложением не принимать в начальные школы Германии детей, которые плохо владеют немецким языком. По мнению политика, "ребенку, который почти не разговаривает на немецком и не понимает его, нечего делать в начальной школе". Об этом он заявил в интервью местной газете Rheinischen Post. Вместо этого, считает Линнеманн, такие дети должны получать "обязательное дошкольное образование".

Политик уверен, что пора бить тревогу и в пример приводит случай в Дуйсбурге, где на языковом тесте выяснилось, что больше 16% будущих первоклассников вообще не могли говорить по-немецки. По мнению Линнеманна, это влияет на то, что все больше родителей отправляют своих детей в частные школы, где все говорят на немецком, потому что уровень государственных школ падает. Самая распространенная причина, по которой дети не знают немецкий, состоит в том, что их родители также не владеют этим языком.

Заявление Линнеманна вызвало бурную реакцию в Берлине и критику со стороны левых и левоцентристских партий, а также некоторых членов партии ХДС.

Однако есть и те, кто поддержал эту идею. Так, Тильман Кубан, лидер Молодёжной организации при блоке ХДС/ХСС (Молодёжный союз Германии) в своем Твиттере написал, что считает предложение Линнеманна правильным и если ребенок идет в начальную школу, он должен говорить по-немецки.